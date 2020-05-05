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«Это реально дно»: рассказ украинского врача о его зарплате вызвал бурное обсуждение в сети
Несмотря на обещанную поддержку медиков во время карантина, заработные платы врачей не выросли. Так врач-травматолог из Ирпеня получил за апрель месяц около 5 тысяч гривен.
Ростислав Солонько пишет в Facebook, что городская власть поддержала семейных врачей и терапевтов. А у него, травматолога, несмотря на карантин, ежедневно было 20−30 пациентов с ранами и переломами, которые приходили за медицинской помощью.
«Я 25 лет работаю в медицине, но это реально дно», — с горечью пишет медик, добавляя, что к зарплате еще прилагались аплодисменты, на которые в магазине продукты не купишь.
Под постом появились возмущенные комментарии. Но были и такие, которые напоминали о взятках в больницах.
Напомним, в Киеве персонал одной из больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, объявил бойкот и отказываются работать, поскольку власти не выполнили обещание увеличить им зарплаты. Акцию протеста также устроили медики и сотрудники станции скорой помощи в Ивано-Франковске, которые также не получили обещанную доплату.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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