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Украина

«Это реально дно»: рассказ украинского врача о его зарплате вызвал бурное обсуждение в сети

22:57 5 мая 2020 169
деньги
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на обещанную поддержку медиков во время карантина, заработные платы врачей не выросли. Так врач-травматолог из Ирпеня получил за апрель месяц около 5 тысяч гривен.

Ростислав Солонько пишет в Facebook, что городская власть поддержала семейных врачей и терапевтов. А у него, травматолога, несмотря на карантин, ежедневно было 20−30 пациентов с ранами и переломами, которые приходили за медицинской помощью.

«Я 25 лет работаю в медицине, но это реально дно», — с горечью пишет медик, добавляя, что к зарплате еще прилагались аплодисменты, на которые в магазине продукты не купишь.

Под постом появились возмущенные комментарии. Но были и такие, которые напоминали о взятках в больницах.

Напомним, в Киеве персонал одной из больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, объявил бойкот и отказываются работать, поскольку власти не выполнили обещание увеличить им зарплаты. Акцию протеста также устроили медики и сотрудники станции скорой помощи в Ивано-Франковске, которые также не получили обещанную доплату.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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