Украина

В Кременчуге заговорили о возобновлении работы общественного транспорта без спецпропусков

В Кременчуге (Полтавская область) с 12 мая, несмотря на продление карантина до 22 мая с отменой ряда ограничительных мер, хотят возобновить работу общественного транспорта для всех жителей города, а не только тех, у кого есть спецпропуска.

Как сообщает «Кременчуцька газета», об этом во время заседания штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации заявил мэр города Виталий Малецкий.

«Планируем перевозить людей, потому что экономика должна заработать… Транспорт будет перевозить пассажиров по количеству сидячих мест, с очередями на остановках», — отметил он и добавил, что вне очереди и бесплатно в транспорте смогут ездить медики. «Льготных перевозок не будет. С предпринимателями, возможно, возобновим компенсацию по медикам», — добавил он.

В то же время издание приводит слова начальника управления транспорта Руслана Ивашина, который заявил, что окончательно решение будет зависеть от Кабмина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 11 мая в Украине откроют парки, скверы, зоны отдыха; могут возобновить работу парикмахерские; салоны красоты, кафе и рестораны с летними площадками и в режиме «на вынос», заведения оптовой и розничной торговли и ряд других заведений.

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