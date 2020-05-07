В США загадочно убит накануне важного открытия исследователь COVID-19

Мир

В США произошло событие, которое, возможно, отодвинуло на неопределенное время важное открытие в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом пишет местный информационный ресурс KDKA.

Сообщается, что полиция расследует обстоятельства убийства исследователя Питтсбургского университета Бина Лю, который был близок к важному открытию, связанному с пандемией коронавирусной инфекции. Мужчина был найден мёртвым в своём доме 2 мая с огнестрельными ранениями шеи, головы, туловища и конечностей.

Известно, что в последнее время Лю работал над расшифровкой клеточных механизмов, лежащих в основе COVID-19. Он был руководителем отдела вычислительной и системной биологии и, по его собственным словам, был готов сделать важное открытие относительно поразившего мир коронавируса.

«Он был на грани открытий, очень важных для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2. Мы приложим все усилия, чтобы завершить исследования Лю и таким образом воздать должное его труду», — сообщили прессе представители Питтсбургского университета после убийства Бинг Лю.

Бинг Лю получил степень бакалавра и доктора наук в области компьютерных наук в Национальном университете Сингапура, а затем учился в докторантуре в престижном университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

На данный момент остается только ждать, к каким результатам придут ученые, продолжающие исследование Бина Лю. Вполне возможно, что именно профессиональная деятельность доктора стала причиной его убийства.

Убийцу отыскали в довольно короткое время. Он тоже был мёртв. Это оказался знакомый учёного Хао Гу. По версии следствия, он сначала застрелил Лю, а потом покончил с собой недалеко от дома учёного. Как выяснила полиция, после убийства Гу вернулся в свою машину, которую припарковал в 100 метрах от дома Лю, и именно там совершил суицид.

Стражи порядка до сих пор не могут внятно объяснить мотивы убийцы. Они отметают версию, что причиной стало китайское прошлое ученого, однако, что именно спровоцировало конфликт, приведший к жестокому убийству, доподлинно неизвестно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом загадочном убийстве в США: автора книги «Как убить своего мужа» заподозрили в убийстве мужа.

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