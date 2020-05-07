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Здоровье и медицина

Коронавирус у детей: врач рассказал, кому больше всего угрожает болезнь

7:48 7 мая 2020 83
ребенок
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Среди всех детей коронавирусная болезнь COVID-19 наиболее опасна для малышей от года до четырех лет. Кроме того, тяжело протекает болезнь у детей с диабетом и онкозаболеваниями. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная.

«В группе риска — малыши и подростки с хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, муковисцидозом, сахарным диабетом, ожирением, ревматоидным артритом) и те, которые ранее болели пневмонией. Также коронавирус опасен для детей, страдающих от онкологических заболеваний или иммунодефицитных состояний», — рассказала инфекционист.

Еще одной группой, заставляющей насторожиться врачей, являются новорожденные, если диагноз COVID-19 подтвердился у матери. В мировой практике были случаи, когда у новорожденных в первый день жизни тест на коронавирус показывал позитивный результат.

Напомним, в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у полуторагодовалого ребенка в Тернопольской области. Малыш мог заразиться от родственника. С начала вспышки заболели 256 детей в возрасте до пяти лет.

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