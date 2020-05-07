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Пик эпидемии коронавируса: в Украине назвали новую дату
В Кабмине рассчитывают, что пик распространения коронавирусной инфекции в Украине должен завершиться в районе 8−9 мая, однако эти сроки могут сместиться на 10 дней — ориентировочно на 19 мая.
Об этом в комментарии «Обозревателю» заявила украинский эпидемиолог Людмила Мухарская, отметившая, что на данный момент нет оснований говорить о всплеске заболеваемости в Украине.
«Под словом „пик“ все понимают какой-то всплеск заболеваемости. У нас его нет — ежедневно регистрируется примерно одинаковое количество инфицированных, но общее количество растет. Это не всплеск, все более или менее держится на одном уровне», — отметила эпидемиолог.
Она не взялась точно спрогнозировать, когда именно уровень заболеваемости начнет снижаться. «Надо дождаться конца праздников, потом еще до 10 дней инкубационного периода. Если после этого будет стабильное снижение, можно сказать, что пик пройден», — добавила она.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 7 мая в Украине подтверждены 13 691 случай COVID-19. Зафиксированы 340 случаев с летальным исходом и 2396 случаев выздоровления пациентов.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!