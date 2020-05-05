Шмыгаль рассказал, когда Украина пройдет пик эпидемии коронавируса

Украина

В Кабинете министров, решившем продлить карантин до 22 мая, но с 11 мая ввести ряд ослаблений ограничительных мер, считают, что пик распространения коронавирусной инфекции в Украине должен завершиться в районе 8−9 мая.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Мы основывались на расчетах нескольких научных учреждений, в том числе и Академии наук, и видим, что в течение 18 дней (по состоянию на 4 мая. — Ред.) в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших — их количество колебалось от 300 до 550. Есть определенный процент такой стабильности», — заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Украина находится «на пике заболеваемости или так называемом плато», когда количество заболевших ежедневно не меняется. «По расчетам пик завершится в районе 8−9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. То есть это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах», — отметил он и добавил, что именно поэтому было принято решение с 11 мая несколько ослабить карантинные меры.

Он также заявил, что, скорее всего, карантин продолжат и после 22 мая со «следующими этапами послабления», если это позволит ситуация.

Тем временем «Буквы» сообщают, что некоторые чиновники называют разные даты, на которые должен прийтись пик заболеваемости. Так, по мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, он ожидается до середины мая. Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что пик эпидемии ожидался между 15 и 25 апреля, а президент Украины Владимир Зеленский — что в 20-х числах апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению главного санитарного врача Виктора Ляшко, полный выход страны из карантина 11 мая может привести к непоправимым последствиям для Украины — порядка 100 тысячам смертей пациентов с COVID-19.

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