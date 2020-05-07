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Лаборатория переполнена: в Житомире возникла проблема с проверкой тестов на COVID-19
До 9 мая в Житомирском центре не будут принимать биоматериалы пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В области на 7 мая COVID-19 подтвержден уже у 468 человек.
Как передает «ТСН», в Житомирской области заявляют, что лаборатория перегружена — результаты исследований пациенты вынуждены ждать по две недели. Так, в очереди на исследования находятся 800 анализов, а лаборатория за сутки может обработать лишь 130 их них.
«Персонал работает круглосуточно. Растет количество заболевших и контактировавших с ними лиц», — отметил начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик.
Впрочем, в Житомирской облгосадминистрации заявляют, что анализы будут по-прежнему принимать, однако передавать их на исследования в соседние области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 6-месячного младенца.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.