Шоу-бизнес

Вся в цветах и зелени: могила Нины Кирсо попала на видео

В Полтаве похоронили прах певицы Нины Кирсо, которая умерла после почти двух лет в коме. Похороны были закрытыми, смогли присутствовать самые близкие. Все это из-за карантинных ограничений.

Последние пристанище Нина Кирсо нашла на Монастырском кладбище в Полтаве. Друг покойной Сергей Кузнецов верит, что поклонники скоро смогут принести цветы на могилу любимой певицы. Но и сейчас цветов там много. Их зафиксировала камера одного из телеканалов. На этих кадрах видно, что могила Кирсо утопает в зелени и цветах.

Напомним, что певица перенесла инсульт 1 июня 2018 года, после чего впала в глубокую кому. Все это время родные и поклонники надеялись, что солистка «Фристайла» выздоровеет и скоро выйдет на сцену, но тщетно. Коллектив «Фристайла» был вынужден найти другую солистку. Ею стала Ната Недина

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