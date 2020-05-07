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Рада определила суммы страховых выплат медикам в случае заражения или смерти от инфекционных заболеваний
Верховная Рада Украины поддержала законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19». Документ определяет, в частности, размеры страховых выплат медикам.
Как сообщает РБК-Украина, за законопроект проголосовали 336 нардепов.
Документ вводит дополнительные меры по повышению социальной защиты медицинских работников. Так, им устанавливается выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.
В случае смерти медработника вследствие инфицирования COVID-19 во время действия карантина или ограничительных мер предусматривается выплата в 750-кратном размере прожиточного минимума. Также определены выплаты для медиков, заразившихся инфекционными болезнями.
Документом определяется, что в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения, в связи с распространением коронавирусной болезни, он приравнивается по статусу к военнослужащему, погибшему при исполнением обязанностей .
Ранее сообщалось, что среди заразившихся коронавирусом украинцев более 2 тысяч медработников.
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