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Украина

Рада определила суммы страховых выплат медикам в случае заражения или смерти от инфекционных заболеваний

16:26 7 мая 2020 8
Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Верховная Рада Украины поддержала законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19». Документ определяет, в частности, размеры страховых выплат медикам.

Как сообщает РБК-Украина, за законопроект проголосовали 336 нардепов.

Документ вводит дополнительные меры по повышению социальной защиты медицинских работников. Так, им устанавливается выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

В случае смерти медработника вследствие инфицирования COVID-19 во время действия карантина или ограничительных мер предусматривается выплата в 750-кратном размере прожиточного минимума. Также определены выплаты для медиков, заразившихся инфекционными болезнями.

Документом определяется, что в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения, в связи с распространением коронавирусной болезни, он приравнивается по статусу к военнослужащему, погибшему при исполнением обязанностей .

Ранее сообщалось, что среди заразившихся коронавирусом украинцев более 2 тысяч медработников.

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