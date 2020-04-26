Украина

Саакашвили заявил, что он сторонник мира с Россией

Претендент на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ в Украине Михеил Саакашвили неожиданно признался, что является «абсолютным сторонником мира с Россией».

«Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И это не очень просто сейчас», — сказал политик в интервью DW.

При этом он отметил, что избрание Зеленским его кандидатуры «свидетельствует о том, что он (президент Украины. Ред.) — за независимую внешнюю политику Украины».

«Если он (Зеленский. Ред.) сделал этот шаг, значит, он понимает, что Украина — это независимое государство, у которого есть право принимать независимые решения», — сказал Саакашвили.

Напомним, после анонсов назначения экс-президента Грузии в правительство Украины спикер парламента Грузии направил гневное письмо украинскому коллеге Дмитрию Разумкову, в котором напомнил, что на родине Саакашвили был заочно обвинен в серьезных преступлениях, а суд признал политика виновным. Реакция Рады была прогнозируемой.



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