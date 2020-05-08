"Точка нуль": появился мощный трейлер нового сериала об АТО и защитниках Украины

Культура и искусство

В сети появился трейлер нового украинского сериала «Точка нуль». Фильм начали снимать после того, как журналист Андрей Стельмах пообщался с украинским бойцом, воевавшим на Донбассе.

«Тогда я подумал: снимут немало фильмов, героических или трагичных. А нужно снять о будничной жизни на нуле. На следующий день я позвонил Матяшу и рассказал об идее сериала. Он поддержал. Так и начался отсчет «Точки нуль», — написал Стельмах в Facebook.

А трейлер до слез тронул тех, кто его видел. В соцсети интересуются, когда можно будет увидеть фильм.

Напомним, вышедшая в 2019 году военная драма «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс», в основу сценария которой положены истории ветеранов АТО, покорила зрителей своим реализмом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинский фильм «Атлантида» о войне на Донбассе, который был показан в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, получил награду, несмотря на то, что в нем сыграли непрофессиональные актеры.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter