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Little Big выпустили новый яркий клип Hypnodancer (видео)
Российская группа Little Big представила клип на песню «Hypnodance». Это первая работа после выпуска клипа на песню «Uno», с которой группа должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение».
Клип Hypnodance снят в стиле танцевальных хитов из 90-х. В нем снялись Александр Гудков, Данила Поперечный, The Hatters и другие.
В центре клипа — танец фронтмена Ильи Прусикина, которым тот гипнотизирует посетителей казино, пока остальные участники группы грабят их.
Банда ездит от одного казино к другому, пока не встречает конкурента — лидера группы The Hatters Юрия Музыченко.
Клип собрал почти три миллионы просмотров и множество восхищенных комментариев.
Напомним, что недавно один из вокалистов группы женился.117
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