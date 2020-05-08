Little Big выпустили новый яркий клип Hypnodancer (видео)

Шоу-бизнес

Российская группа Little Big представила клип на песню «Hypnodance». Это первая работа после выпуска клипа на песню «Uno», с которой группа должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение».

Клип Hypnodance снят в стиле танцевальных хитов из 90-х. В нем снялись Александр Гудков, Данила Поперечный, The Hatters и другие.

В центре клипа — танец фронтмена Ильи Прусикина, которым тот гипнотизирует посетителей казино, пока остальные участники группы грабят их.

Банда ездит от одного казино к другому, пока не встречает конкурента — лидера группы The Hatters Юрия Музыченко.

Клип собрал почти три миллионы просмотров и множество восхищенных комментариев.

Напомним, что недавно один из вокалистов группы женился.

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