Солист Little Big женился: первые фото с невестой

Шоу-бизнес

Солист российской группы Little Big, нарушившей правила «Евровидения», женился на своей любимой девушке — фотографе из Санкт-Петербурга Анжелике Ивановой. Пара расписалась в городе на Неве во Дворце бракосочетаний № 1. Для торжественного события Анжелика выбрала роскошный белоснежный наряд, Антон — черный фрак. После росписи молодожены вместе с друзьями скоромно отметили событие в баре. Пышных застолий устраивать не стали.

Первыми фото счастливые молодожены поделились на своих страницах в Instagram, поблагодарив всех за поздравления.

«Спасибо за поздравления, бандиты! Спасибо всем кто с нами был в этот день! Спасибо родителям за нас и спасибо за нас нам! Врываемся в женатую жизнь с ноги и в замужнюю с разворота, на максимально изящном стиле, с улыбкой и любовью! Кольца поблескивают в лунном свете, виски выпит, губа закусана», — написал 40-летний Лиссов.

Анжелика поделилась, что свадьба прошла легко и непринужденно в узком кругу самых близких друзей.

«Никогда не думала, что Свадьба может пройти так легко и естественно! Во многом это заслуга тех, кто был с нами в этот день! Стоя там, посреди большого зала, держась за любимую лапу, я по настоящему выдохнула. В первый раз после официального мероприятия, ко мне вернулось ощущение детского праздника, когда хочется собираться так ещё и ещё! Вы потрясающие, спасибо вам, целую и обнимаю каждого!», — поделилась новоиспеченная жена.

Напомним, группа Little Big представит Россию на «Евровидении» в Роттердаме (Нидерланды). По новым прогнозам букмекеров, даже без конкурсной песни, коллектив занимает пятое место.

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