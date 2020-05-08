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День Победы: открытки и поздравления с 9 мая
В субботу, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления.
Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение ко Дню победы, кому мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия! Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!
***
Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!
***
Тебе желаю в День победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласье,
Пусть воцарится в жизни счастье!
***
С глубоким уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой! Пусть ваши подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и светлую радость в сердцах.
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