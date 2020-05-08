Общество и люди

День Победы: открытки и поздравления с 9 мая

В субботу, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления.

Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение ко Дню победы, кому мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия! Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!



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Пусть будет мирным небо над землей,

Цветут сады и ярко солнце светит!

Благодарим за счастье и покой,

Который подарили вы планете!

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Тебе желаю в День победы

Не ведать, что такое беды,

Всегда жить в мире и согласье,

Пусть воцарится в жизни счастье!





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С глубоким уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой! Пусть ваши подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и светлую радость в сердцах.

Ранее в Украинском институте национальной памяти подготовили видео, в котором вспомнили, скольких жертв стоила война 1939−1945 годов нашей стране.

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