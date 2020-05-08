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Общество и люди

День Победы: открытки и поздравления с 9 мая

20:19 8 мая 2020
День Победы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления.

День Победы

Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение ко Дню победы, кому мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия! Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!

День Победы
***
Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!

День Победы

***
Тебе желаю в День победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласье,
Пусть воцарится в жизни счастье!

День Победы

***
С глубоким уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой! Пусть ваши подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и светлую радость в сердцах.

День Победы

Ранее в Украинском институте национальной памяти подготовили видео, в котором вспомнили, скольких жертв стоила война 1939−1945 годов нашей стране.

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