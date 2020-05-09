Украина

Украина напомнила миру, что агрессия РФ против нашей страны длится дольше, чем Вторая мировая

Считающий нового посла США «крутым,» глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россия применяет против Украины агрессию, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, уроки которой весь цивилизованный мир пытается изучить для сохранения хрупкого мира,

Об этом сказал во время виртуальной встречи Совета Безопасности ООН в пятницу, передает Укринформ.

«Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и отдельных частей Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая», — отметил глава МИД Украины.

Министр напомнил, что развязанная в самом сердце Европы агрессия Кремля уже унесла жизни более 13 тысяч человек и вызвала ранения у более 27 тысяч.

Кулеба подчеркнул, что РФ пытается реабилитировать тоталитарный режим, который существовал во времена Сталина, и в то же время создает видимость внешней угрозы для россиян. Таким образом, она оправдывает агрессию против соседей, таких как Украина и Грузия, а также гибридные войны против многих других стран.

«Пренебрежение исторической правдой и манипулирование наследием Второй мировой войны имеют удивительное сходство с тем, что происходило в Европе в 1930-х годах прошлого века. Это урок, который следует изучить заново», — отметил министр иностранных дел Украины.

Напомним, что в пятницу, 8 мая, проходило виртуальное заседание Совета Безопасности ООН под председательством Эстонии по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Представители более 70 стран обсуждали, как избежать повторения подобной трагедии, а также намерения отдельных стран подорвать послевоенный мировой порядок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что даже если некий коллективный Запад не заставит Путина вернуть Украине захваченный Крым, украинская власть вполне это сможет сделать своими силами — реализовав три тактических шага.

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