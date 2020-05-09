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"Вы делаете все, чтобы народ вас ненавидел": "застрявшая" в Катаре украинка жестко обратилась к власти (видео)
После того как Украина закрыла авиасообщение в связи с пандемией коронавируса, многие украинские туристы и заробитчане с большим трудом добирались домой. Около 80 украинцев до сих пор находятся в Катаре, у них заканчиваются действия виз и деньги, но в украинском консульстве им отвечают, что людей недостаточно для организации эвакуационного рейса.
Видео в Telegram-канале «Коронавирус онлайн» опубликовала украинка Юлия. Она рассказала о критической ситуации, в которой оказались украинские туристы.
По ее словам, 76 человек не могу вылететь из Дохи. Они согласны пройти обсервацию и готовы заплатить за рейс, но только не баснословные суммы, которые авиаперевозчики выставляют за рейс.
«Люди готовы заплатить за билеты, но по адекватной цене, а не по той, которую вы выставляете для людей, не зарабатывающих миллионы и даже тысячи. Это люди, которые зарабатывают максимум 500−600 долларов, трудясь по 12−14 часов», — говорит Юлия.
Отчаявшаяся девушка заявила, что украинская власть делает все для того, чтобы ее ненавидели граждане Украины.
«Вы делаете все возможное и невозможное для того, чтобы народ, который вас избрал, ненавидел вас. Большинство людей считает именно так в данный момент», — подчеркнула Юлия.
«ФАКТЫ» сообщали, что авиасообщение внутри страны может возобновиться уже летом, а восстановление международного авиасообщения зависит не только от Украины.199
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