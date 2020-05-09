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Четыре дела и два десятка протоколов: полиция рассказала, как в Украине отметили День Победы
В полиции не зафиксировали существенных нарушений правопорядка во время мероприятий по случаю Дня победы 9 мая, при том, что на территории государства состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек. Напомним, в Херсоне СБУ задержала нацистов, пытавшихся сжечь синагогу в Херсоне в день рождения Гитлера.
Такие данные приводит пресс-служба Национальной полиции Украины.
Тем не менее были открыты четыре уголовных производства — по статье 436−1 («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов») Уголовного кодекса в Сумской и Луганской областях.
Также были зарегистрированы два уголовных производства по статье 296 («Хулиганство») в Донецкой области и в Киеве.
В частности, в столице полиция отреагировала на причинение телесных повреждений жителю Дарницкого района, появившемуся на людях в шарфе с символикой одной из политических партий.
Что касается административных протоколов (их составили в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях, Киеве и Тернополе), то большинство из них касалось использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с торжеств в Киеве. А экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо организовал доставку цветов даже в оккупированный Донецк.
Фото Национальной полиции Украины40
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!