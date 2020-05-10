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Украина

Можем снять маски к концу лета, а можем не снять и до конца года, — Ляшко

15:20 10 мая 2020
Маска
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Масочный режим в Украине может завершится до конца лета, однако это произойдет только в случае сокращения количества новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Одновременно со снятием масочного режима могут быть открыты детские сады.

Другой сценарий будет задействован в случае подтверждения гипотезы о том, что сезонность не влияет на распространение коронавирусной инфекции.

«Тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350−500 случаев (инфицирования в день. — Ред.) и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года», — сказал врач.

Также он напомнил, что на 22 мая запланирован пересмотр карантинных ограничений на всей территории Украины.

«Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина — 22 мая», — констатировал эпидемиолог.

Напомним, по данным на 09:00 10 мая, в Украине были подтверждены 15 232 случаев заболевания COVID-19. В т.ч. в Закарпатье от коронавирусной инфекции пострадала школа-интернат в Перечине. Коронавирусом заразились работники интерната и члены их семей. Всего заболели десять человек, четверо новых случаев подтверждены за последние сутки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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