26.77 / 27.02 28.81 / 29.19
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вернулись из ада: в Киеве встретили бойцов Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии (фото, видео)

19:56 10 мая 2020
Вернулись из ада: в Киеве встретили бойцов Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии (фото, видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киев после 8-месячной ротации на фронте вернулась бригада быстрого реагирования Национальной гвардии. Бойцы более полугода выполняли боевые задачи в районе Светлодарской дуги, сообщили в пресс-службе Нацгвардии. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как боец обвенчался с любимой прямо на киевском вокзале.

Военные отметили, что ротация принесла бригаде несколько болезненных потерь.

Так, во время минометного обстрела сержант роты разведки Сергей Михальчук прикрыл своим телом боевого побратима, приняв на себя основную волну обломков, от которых погиб. Он был награжден званием «Герой Украины» (посмертно).

Погиб и старший лейтенант Александр Маркив, который корректировал огонь бригады по противнику. Его подвиг отметили орденом «За мужество» (посмертно)".

Поскольку среди военнослужащих Национальной гвардии уже есть инфицированные коронавирусом, всем прибывшим в Киев с Донбасса военным измерили температуру.

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дислоцируется в Гостомеле. К выполнению боевых задач в зоне АТО бригада приступила осенью 2016 года. Ротация в районе Светлодарской дуги для бригады началась в сентябре 2019 года. За 8 месяцев, проведенных на горловском направлении, военнослужащие успешно противодействовали боевикам «ЛНР» и «ДНР», а также кадровым российским военнослужащим.

Напомним, Россия не прекращает агрессию против Украины на Донбассе. Практически ежедневно с фронта поступают новости о ранении украинских защитников.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Русские в Сирии

В Сирии уничтожена группа снайперов ФСБ, у "вагнеровцев" тоже потери, — СМИ

Татьяна Брухунова

«Сводит мужа в могилу»: молодую жену Петросяна заподозрили в страшном

Вернулись из ада: в Киеве встретили бойцов Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии (фото, видео)

Вернулись из ада: в Киеве встретили бойцов Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер