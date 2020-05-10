Украина

В Киев после 8-месячной ротации на фронте вернулась бригада быстрого реагирования Национальной гвардии. Бойцы более полугода выполняли боевые задачи в районе Светлодарской дуги, сообщили в пресс-службе Нацгвардии. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как боец обвенчался с любимой прямо на киевском вокзале.

Военные отметили, что ротация принесла бригаде несколько болезненных потерь.

Так, во время минометного обстрела сержант роты разведки Сергей Михальчук прикрыл своим телом боевого побратима, приняв на себя основную волну обломков, от которых погиб. Он был награжден званием «Герой Украины» (посмертно).

Погиб и старший лейтенант Александр Маркив, который корректировал огонь бригады по противнику. Его подвиг отметили орденом «За мужество» (посмертно)".

Поскольку среди военнослужащих Национальной гвардии уже есть инфицированные коронавирусом, всем прибывшим в Киев с Донбасса военным измерили температуру.

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дислоцируется в Гостомеле. К выполнению боевых задач в зоне АТО бригада приступила осенью 2016 года. Ротация в районе Светлодарской дуги для бригады началась в сентябре 2019 года. За 8 месяцев, проведенных на горловском направлении, военнослужащие успешно противодействовали боевикам «ЛНР» и «ДНР», а также кадровым российским военнослужащим.

Напомним, Россия не прекращает агрессию против Украины на Донбассе. Практически ежедневно с фронта поступают новости о ранении украинских защитников.

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