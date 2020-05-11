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"Мы уже киборги": Маск рассказал, когда будет чипирован человеческий мозг
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, удививший недавно общественность необычным именем своего сына, сделал амбициозное заявление о том, что уже в обозримом будущем ученым удастся объединить человеческий мозг с компьютером.
Об этом он сказал все в том же недавнем подкасте Джо Рогана, пишет Газета.ру со ссылкой на Independent.
По словам Маска, в идеале технология должна создать симбиоз между людьми и искусственным интеллектом.
«Мы уже в какой-то степени являемся киборгами. У нас есть смартфоны, ноутбуки и другие устройства. Сегодня, если вы забудете свой смартфон дома, то будете чувствовать себя так, как будто лишились одной из конечностей. Мы уже частично киборги», — заявил Маск.
По словам предпринимателя, компания Neuralink, одним из основателей которой является сам Маск, с 2016 года ведёт разработку ультратонких электродов, которые имплантируются в мозг для стимуляции нейронов. Текущая цель компании — адаптировать технологию для лечения пациентов с квадриплегией (частичным или полным параличом всех конечностей), обычно возникающей вследствие травмы спинного мозга.
Во время подкаста Маск рассказал, каким образом имплантат будет внедряться в человеческий мозг.
«Мы в буквальном смысле вырежем кусок черепа, а затем установим туда устройство Neuralink. После этого нити электродов очень аккуратно подсоединяются к мозгу, а затем всё зашивается. Устройство будет взаимодействовать с любым участком мозга и сможет восстановить потерянное зрение или утраченную функциональность конечностей», — объяснил бизнесмен.
Также Маск рассказал, что размер отверстия в черепе будет не больше почтовой марки.
«После того как всё зашьётся и залечится, никто даже не догадается, что у вас установлена эта штука», — пояснил он.
Как известно, технология Neuralink была официально представлена в 2019 году. Из презентации стало известно, что компания ведёт разработку специального чипа N1.
Предполагается, что четыре таких чипа будут устанавливаться в мозг человека. Три будут располагаться в области мозга, отвечающей за моторику, а один — в соматосенсорной области (отвечает за ощущение нашим телом внешних раздражителей).
Каждый чип имеет очень тонкие, не толще человеческого волоса электроды, которые будут вживляться в мозг с лазерной точностью с помощью специального аппарата. Посредством этих электродов будет проводиться стимуляция нейронов. Чипы также будут подсоединяться к катушке индуктивности, которая в свою очередь будет подключена к внешней батарее, установленной за ухом. К финальной версии устройства Neuralink можно будет подключаться беспроводным образом через Bluetooth. Благодаря этому парализованные люди смогут управлять своими смартфонами, компьютерами, а также продвинутыми протезами конечностей.
Маск ещё в прошлом году заявил, что прототип чипа был успешно установлен и проверен на обезьяне и мыши. В эксперименте с приматом участвовали ведущие специалисты Калифорнийского университета. По словам Маска, результат оказался крайне положительным. Ранее Маск также объяснял, что мозг состоит из двух систем. Первый слой — лимбическая система, которая управляет передачей нейронных импульсов. Второй слой — это система коры мозга, которая управляет лимбической системой и выступает в роли слоя интеллекта. Neuralink может стать третьим слоем, и оказавшись поверх двух остальных, работать с ними сообща.
«Может существовать третичный слой, где будет находиться цифровой сверхинтеллект. Он будет гораздо умнее кортекса, но в то же время сможет мирно сосуществовать с ним, а также лимбической системой», — отметил Маск.
Еще один момент, о котором он рассказал в подкасте — то, что Neuralink однажды сможет дать людям возможность общаться между собой без слов — на телепатическом уровне.
«Если скорость разработки будет постоянно увеличиваться, то, возможно, это случится через 5−10 лет. Это в лучшем случае. Скорее всего, лет через десять», — добавил Маск.
По его словам, Neuralink сможет восстанавливать утраченное зрение. Даже при повреждении зрительного нерва. Кроме того, технология сможет возвращать слух.
«Если вы страдаете эпилепсией, Neuralink сможет определять очаг и предотвращать приступ до его начала. Технология позволит справляться со множеством болезней. Например, если у человека случится инсульт и он утратит мышечный контроль, последствия тоже можно будет исправить. При болезни Альцгеймера Neuralink сможет помочь восстановить потерянную память. В принципе, технология сможет решить любую проблему, связанную с мозгом», — уверен изобретатель.
Основатель Neuralink также добавил, что впереди ещё много работы. На людях технологию не испытывали, но произойдёт это уже скоро.
«Я думаю, мы сможем имплантировать Neuralink в человеческий мозг в ближайший год», — сказал Маск.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что компания Илона Маска SpaceX приложит руку к еще одному знаковому проекту: запуску американского актера и продюсера Тома Круза на орбиту, где он намерен снимать свой следующий фильм.15
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