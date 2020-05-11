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Украина

В Киеве коронавирус вывел из строя еще шестерых медиков

11:03 11 мая 2020
В Киеве коронавирус вывел из строя еще шестерых медиков
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве за минувшие сутки, 10 мая, количество инфицированных коронавирусом лиц увеличилось на 66 человек, среди которых — шестеро медиков. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко. Напомним, цифра инфицированных медиков в столице растет почти ежедневно.

В больницы за день госпитализировали 26 человек, остальные находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев новых заболеваний за минувшие сутки подтвердили в Оболонском и Дарницком районах столицы — 13 и 12 человек соответственно.

Согласно подсчетам мэрии, всего в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания.

Инфографика Виталия Кличко

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 мая было подтверждено более 15,6 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Тем не менее в стране началось ослабление карантинных мер, а в Киеве со вторника, 12 мая увеличивают количество общественного транспорта на ряде маршрутов.

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