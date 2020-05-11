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Экс-лучший теннисист мира потренировался возле дома и нарвался на проблемы (видео)
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей, который в июне 2019-го выиграл первый турнир после сложной операции по замене тазобедренного сустава, показал, как тренируется дома в условиях самоизоляции.
Правда, не обошлось без казуса. Отрабатывая во дворе удары мячиком по стенке, в один из моментов Энди не рассчитал силу и запустил снаряд в соседский двор. «Сегодня я впервые за семь недель нанес несколько форхендов и бэкхендов. Все закончилось не очень хорошо…», — написал под видео Маррей, на данный момент занимающий 129-ю позицию в мировом рейтинге.
Отметим, что из-за пандемии коронавируса все профессиональные турниры под эгидой ATP, WTA и ITF приостановлены как минимум до середины июля. В дальнейшем, после возобновления соревнований, планируется проведение поединков без привлечения зрителей на трибуны.
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