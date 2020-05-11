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Ученые создали калькулятор для подсчета вероятности смерти от COVID-19
В Польше ученые создали онлайн-калькулятор вероятности смерти в случае заражения коронавирусом. А в США внедряют новый тест на COVID-19.
Главный разработчик калькулятора вероятности смерти, доктор медицинских наук Петр Бандош из Поморского научно-технологического парка, отмечает, что риск смерти от COVID-19 очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний. Особенно это касается таких болезней как ожирение, диабет, гипертония и их осложнения, говорится на сайте научной организации.
Вероятность смерти от коронавируса у людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1%.
Калькулятор учитывает возраст человека, пол и наличие четырех хронических заболеваний: гипертонии, диабета второго типа, рака и проблем с сердечно-сосудистой системой.
Попробовать подсчитать вероятность летального исхода в случае заражения коронавирусом можно здесь.
Напомним, по состоянию на 11 мая в мире коронавирусом заразились 4 218 856 человек. Из них 1 507 142 выздоровели и 284 792 умерли.
В Украине подтверждено 15 648 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 408 случаев с летальным исходом и 3288 случаев выздоровления пациентов.80
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