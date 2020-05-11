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Военные показали яркое видео испытаний ракетных комплексов «Ольха М» и «Нептун»
В Одесской области прошел очередной этап испытаний ракетных комплексов «Ольха М» и «Нептун», а также реактивных снарядов системы залпового огня «Тайфун-1». Министерство обороны Украины обнародовало видео с очередного этапа испытаний.
В Минобороны напомнили, что возрождение ракетной отрасли началось в Украине после аннексии Крыма в 2014 году.
Отмечается, что ракетный комплекс «Ольха — М» — это проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с дальностью около 120 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса по замкнутому циклу. На испытании ракета успешно поразила цель с минимальным отклонением.
«Нептун» — комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей нескольких классов в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.
Задачей «Нептуна» было поразить баржу толщиной 38 метров и шириной 11 метров, которая находилась на расстоянии более 100 км от берега. Пройдя запрограммированный сложный маршрут по контрольным точкам и выйдя в район размещения цели, ракета Р 360 захватила определенную цель, рассчитала оптимальную точку и успешно в нее попала.
«Все три протестированных на полигоне образца нового вооружения: реактивные снаряды залпового огня „Тайфун“, ракетные комплексы „Ольха М“ и „Нептун“ полностью изготовлены в Украине без привлечения иностранных специалистов или закупки комплектующих за рубежом», — говорится в сообщении.
Напомним, бюджетное финансирование ракетной программы в 2020 году увеличится на 300 миллионов гривен.
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