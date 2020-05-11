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Польша получила все разрешения для строительства газопровода Baltic Pipe в обход России
Польша получила последнее разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен соединить ее с Данией и Норвегией и уменьшить зависимость стран Восточной Европы от поставок российского газа. Варшава также планирует арестовать европейские активы «Газпрома» в качестве компенсации энергетическому концерну PGNiG, присужденной Стокгольмским арбитражным судом.
«7 мая 2020 года правительство Швеции одобрило строительство газопровода Baltic Pipe в эксклюзивной экономической зоне Швеции в Балтийском море», — говорится в сообщении польской компании-оператора газопровода Gaz-System.
Разрешение властей Швеции был последним этапом для начала строительства газопровода, передает «Укринформ».
Ранее строительство газопровода одобрили в Польше и Дании. Длина газопровода, который пройдет через территориальные воды Дании, Польши и Швеции, составляет около 275 километров.
Строительство планируется начать уже в октябре 2020 года.
Напомним, Россия приостановила строительство «Северного потока-2», по которому газ должен поступать в Европу в обход Украины. После введения американских санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода, швейцарская компания Allseas, выполнявшая прокладку труб, немедленно свернула работы и забрала свои суда.
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