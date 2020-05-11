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ВОЗ призывает усилить меры по предотвращению заболеваемости COVID-19
В ВОЗ заявили, что у большинства инфицированных коронавирусом симптомы болезни ярко выражены и проходит она в тяжелой форме.
Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает «РБК-Украина».
По его словам, среди общего количества заболевших COVID-19 преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь. С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал страны усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.
Напомним, на утро 11 мая в мире коронавирусом заразились 4 218 856 человек. Из них 1 507 142 выздоровели и 284 792 умерли.
Наибольшее число инфицированных выявили в США (1 329 799 случаев, 20 258 в сутки); Испании (224 350 случаев, 772 в сутки); Великобритании (220 449 случаев, 3 924 в сутки); Италии (219 070 случаев, 802 в сутки); России (209 688 случаев, 11 009 в сутки).
Украина находится на 35 позиции. В Украине подтверждено 15 648 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 408 случаев с летальным исходом и 3288 случаев выздоровления пациентов.
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