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Пересадили легкие: в Ухане спасли пациента с тяжелой формой коронавируса
В китайском городе Ухань, откуда коронавирусная инфекция начала распространяться по миру, медики провели важную операцию, которая в будущем, возможно, поможет спасти немало пациентов во всем мире.
Об этом пишет Naked Science со ссылкой на китайские СМИ.
Сообщается, что врачи больницы при Уханьском университете пересадили легкие 54-летнему мужчине, который перенес коронавирусную инфекцию.
В январе пациенту поставили диагноз «COVID-19», у него наблюдались такие сопутствующие клинические признаки болезни, как лихорадка, одышка и высокая температура.
В первой половине февраля ему провели интубацию трахеи (введение эндотрахеальной трубки (ЭТТ)) для обеспечения проходимости дыхательных путей и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Спустя более чем два месяца его перевели в обычную палату.
Результаты тестирования на нуклеиновые кислоты у пациента оказались отрицательными после прохождения нескольких курсов лечения, включая противовирусную, антиинфекционную и иммунотерапию, а также переливание плазмы от донора. Однако, несмотря на явный прогресс, у мужчины наблюдались обширный легочный интерстициальный фиброз и легочная недостаточность.
В результате специалисты Центра трансплантации легких провинции Цзянсу, Первой дочерней больницы Медицинского колледжа при Чжэцзянском университете и других медучреждений разработали индивидуальный план для больного и рекомендовали провести ему пересадку легких.
После перенесенной операции, которая длилась 24 часа, пациент чувствует себя лучше и общается с медиками. Его жизненные показатели стабильны, а трансплантированные легкие функционируют хорошо.
Ранее китайские медики провели подобную операцию 65-летнему тяжелобольному COVID-19, который с февраля также был подключен к ЭКМО для поддержания жизни. Сейчас мужчина идет на поправку. Успех обоих операций позволяет надеяться на то, что в будущем медики смогут спасать большинство пациентов с тяжелой формой коронавируса.
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