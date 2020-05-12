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Политика

Зеленский назначил пресс-секретаря «Квартала» на высокую должность

19:00 12 мая 2020
Татьяна Руденко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент Украины назначил членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию главу пресс-службы «Квартала 95» Татьяну Руденко. Ранее с должности внештатного советника главы СНБО уволили директора и совладельца ООО «Квартал-концерт» Максима Ткаченко. О назначении Т.С. Руднеко говорится в указе № 171/2020 от 12 мая.

По информации «Детектор.Медиа», сейчас Татьяна Руденко возглавляет пресс-службу студии «Квартал 95». Кроме того в 2019 году она стала владелицей и директором Интернет-издания iod. media (ООО «Йод.Медиа»), сменив сменив бывшего директора по развитию студии «Квартал 95 Ирину Победоносцеву, возглавившую директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины.

Также отмечается, что Ольга Руденко, сестра нового члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию, была менеджером по маркетингу ООО «Квартал 95», а в 2019 году стала нардепом по списку партии «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что сеть разозлила песня «Квартала 95» о коронавирусе.

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