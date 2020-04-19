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Культура и искусство

В "Квартале 95" решили посмеяться над карантином, но только разозлили сеть (видео)

14:36 19 апреля 2020 872
Квартал 95
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Артисты студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали шутливую песню о карантине из-за пандемии коронавируса. Они сняли музыкальную пародию на знаменитый хит группы Вопли Видоплясова «Музыка».

В ролике, который опубликовали на официальной странице в Instagram, они показывают, как на самоизоляции постоянно едят от скуки. В сети на композицию отреагировали негативно.

«Мне вас жаль, остановитесь, хватит уже кривляться», «Вам хоть есть чем пузико набивать», «Поделитесь с нами, а то мы худеем не по дням, а по часам», «Лучше узнайте у друга своего и людям расскажите, когда все это закончится и когда люди начнут жить нормально», «У обычных людей столько денег нет, чтобы так жрать», «Не все могут себе пузико набить, многие сидят без работы», — комментируют видео в сети.

Как писали «ФАКТЫ», многие люди в Украине потеряли работу из-за введенного карантина. Также карантинные меры ударили по мелкому и среднему бизнесу.

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