- 15:24 Не диверсия: в МВД назвали основную версию возникновения пожаров в зоне ЧАЭС
- 15:24 «Мы нигде не ночевали — тушили пожар»: в сети собирают помощь для погорельцев на Житомирщине
- 15:17 Радиация в воздухе Киева: метеоролог рассказал правду
- 15:03 Китай устроил самую дорогую операцию прикрытия: расследование Fox News о происхождении COVID-19
- 14:36 В "Квартале 95" решили посмеяться над карантином, но только разозлили сеть
- 14:29 Винница из-за коронавируса запретила прогулки на выходных
- 14:15 Полиция завела уголовное дело из-за столпотворения в Святогорской лавре на Пасху
- 13:43 Арест Шайтанова спутал карты Путину, — Bild
- 13:33 Духовенство Почаевской лавры нарушило договоренности и впустило верующих в храм, — полиция
- 12:43 УЕФА назвал даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 12:38 "Виновато" Вербное воскресенье: в Минздраве объяснили резкий рост числа заболевших
- 12:36 Скандальный антиукраинский референдум в Нидерландах финансировала Россия, — расследование СМИ
В "Квартале 95" решили посмеяться над карантином, но только разозлили сеть (видео)
Артисты студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали шутливую песню о карантине из-за пандемии коронавируса. Они сняли музыкальную пародию на знаменитый хит группы Вопли Видоплясова «Музыка».
В ролике, который опубликовали на официальной странице в Instagram, они показывают, как на самоизоляции постоянно едят от скуки. В сети на композицию отреагировали негативно.
«Мне вас жаль, остановитесь, хватит уже кривляться», «Вам хоть есть чем пузико набивать», «Поделитесь с нами, а то мы худеем не по дням, а по часам», «Лучше узнайте у друга своего и людям расскажите, когда все это закончится и когда люди начнут жить нормально», «У обычных людей столько денег нет, чтобы так жрать», «Не все могут себе пузико набить, многие сидят без работы», — комментируют видео в сети.
Как писали «ФАКТЫ», многие люди в Украине потеряли работу из-за введенного карантина. Также карантинные меры ударили по мелкому и среднему бизнесу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!