В Италии из-за карантина начинаются нищета и общественные беспорядки (видео)

Мир

В Италии, которая на данный момент больше всех в Европе пострадала от коронавируса, люди уже находятся на грани отчаяния. Из-за карантина, который длится уже почти месяц, многие оказались в безвыходной ситуации — без денег и без еды. Надежды на скорое улучшение положение постепенно тают. Как сообщает Sky News, у итальянцев может вот-вот лопнуть терпение. В любой момент могут вспыхнуть серьезные общественные беспорядки.

Сообщается, что в ряд супермаркетов Палермо были направлены дежурить полицейские, поскольку люди начали воровать еду, чтобы прокормиться. В соцсетях создаются группы с призывами организовывать налеты на магазины.

Появились видео итальянцев на карантине, умоляющих внешний мир о помощи. В одном из роликов отец сидит рядом с маленькой дочкой и обращается к премьер-министру Италии, говоря, что они находятся «на пределе». Он указывает на дочку, которая ест хлеб со словами: «Как моя дочь, так и другие дети через несколько дней не смогут съесть даже такой кусочек хлеба». И утверждает, что власти об этом пожалеют, так как «грядет революция».

В итальянской области Апулия мужчина вызвал полицию из-за того, что банк закрыт — и они с матерью не могут снять ее пенсию, которая сейчас является единственным источником их дохода. На попавшем в сеть видео он, в полном отчаянии, кричит на офицеров, что у них нет денег и продуктов. И пинает ногой двери банка. А его мать умоляет полицейских пойти к ним домой и убедиться самим, что еды нет ни крошки.

Ранее премьер Джузеппе Конте выделил 25 миллиардов евро на поддержку семей и бизнеса, на которых негативно повлиял карантин. Но помощь дошла не до всех. Многие, особенно на юге страны, работают нелегально. И им пособий от правительства не полагается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве уже больше сотни людей заразились коронавирусом.

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