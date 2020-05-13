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Под Харьковом подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео
В Харьковской области подростки избили девушку с инвалидностью, обвинив ее в распространении сплетен, сняв «воспитательный процесс» на видео. Ранее подобный инцидент произошел в столице, где буллингу подверглась школьница.
Как пишет издание «Статус Кво», инцидент произошел в селе Феськи Золочевского района. Подростки били девушку, а потом заставили ее стать на колени и просить прощения. В областной полиции уточнили, что инцидент произошел 9 мая, и что девушка — совершеннолетняя.
Видео опубликовал Telegram-канал «Типичное ХТЗ». Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трое девушек избили 17-летнюю знакомую из поселка Коцюбинское (Киевская область). Поводом стала «борьба» за внимание парня.925
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«Слишком красивая» для обычной работы девушка получает 60 000 долларов в месяц, публикуя фото в сети
Под Харьковом подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!