Происшествия

Под Харьковом подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео

В Харьковской области подростки избили девушку с инвалидностью, обвинив ее в распространении сплетен, сняв «воспитательный процесс» на видео. Ранее подобный инцидент произошел в столице, где буллингу подверглась школьница.

Как пишет издание «Статус Кво», инцидент произошел в селе Феськи Золочевского района. Подростки били девушку, а потом заставили ее стать на колени и просить прощения. В областной полиции уточнили, что инцидент произошел 9 мая, и что девушка — совершеннолетняя.

Видео опубликовал Telegram-канал «Типичное ХТЗ». Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трое девушек избили 17-летнюю знакомую из поселка Коцюбинское (Киевская область). Поводом стала «борьба» за внимание парня.

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