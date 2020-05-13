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Украина

В Минздраве рассказали о бесплатном тестировании на коронавирус украинцев из группы риска

10:06 13 мая 2020
Тестирование на коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине, где на 13 мая были подтверждены 16 452 случая заболевания COVID-19, собираются расширить круг людей из групп риска, которым будут проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию в обязательном порядке.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В первую очередь, речь идет о медиках, которые работают с «коронавирусными» пациентами — их тестируют раз в пять дней. Также сейчас готовятся списки и вскоре начнутся тестирования сотрудников правоохранительных органов.

«Тестировать будем и тех, кто готовится к госпитализации для проведения операций. Рассматриваем и другие группы риска», — отметил глава Минздрава и добавил, что в течение ближайших дней Кабмин утвердит алгоритм тестирования, который будет определять уровень антител в организме. «Это тоже расширит круг лиц, которых будут проверять на COVID-19», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине возобновили проведение плановых операций. Перед госпитализацией пациентам будут проводить тестирование на коронавирусную инфекцию, после чего их отправят на самоизоляцию, а в больницу положат лишь через несколько дней.

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