- 12:06 Против министра инфраструктуры Владислава Криклия возбуждено уголовное дело за махинации с газобаллонным оборудованием, — нардеп
- 12:02 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:58 Кремль явно недоволен: Асад ищет новых союзников, чтобы удержать власть в Сирии
- 11:54 Командующий Нацгвардией вылечился от COVID-19
- 11:51 Поджог синагоги в Херсоне: стали известны подробности поимки нацистов
- 11:47 Видео, в котором покойник помахал рукой из гроба во время похорон, шокировало сеть
- 11:36 Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток десятилетия
- 11:36 Степанов назвал возможные даты дальнейшего ослабления карантина
- 11:35 После 22 мая Украина перейдет на адаптивный карантин
- 11:17 Лобода похвасталась идеальной фигурой в белье: поклонников кое-что смутило
- 11:09 Заболевший коронавирусом мужчина явился на работу: подробности ЧП
- 11:05 Украинцам могут запретить ездить в Беларусь по внутренним паспортам: что об этом известно
Командующий Нацгвардией вылечился от COVID-19
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, у которого ранее подтвердили COVID-19, выздоровел и приступил к исполнению своих обязанностей
Как сообщают в НГУ, контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты. «С 13 мая генерал-лейтенант Николай Балан приступил к исполнению своих обязанностей. Он поблагодарил медиков за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан», — говорится в сообщении.
По состоянию на утро среды, в Нацгвардии коронавирусную инфекцию подтвердили у 28 военнослужащих. На данный момент 19 человек находятся на лечении, 147 — на самоизоляции. Выздоровели 9 военнослужащих, летальных случаев нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирусную инфекцию ранее выявили у начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, который выздоровел и 5 мая приступил к исполнению своих обязанностей.25
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…