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Украина

Командующий Нацгвардией вылечился от COVID-19

11:54 13 мая 2020
Николай Балан
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, у которого ранее подтвердили COVID-19, выздоровел и приступил к исполнению своих обязанностей

Как сообщают в НГУ, контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты. «С 13 мая генерал-лейтенант Николай Балан приступил к исполнению своих обязанностей. Он поблагодарил медиков за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро среды, в Нацгвардии коронавирусную инфекцию подтвердили у 28 военнослужащих. На данный момент 19 человек находятся на лечении, 147 — на самоизоляции. Выздоровели 9 военнослужащих, летальных случаев нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирусную инфекцию ранее выявили у начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, который выздоровел и 5 мая приступил к исполнению своих обязанностей.

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