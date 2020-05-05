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Главный полицейский Киева выздоровел от коронавируса
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко 5 мая приступил к работе, выздоровев от коронавирусной болезни. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
По его словам, все тесты на COVID-19, которые перед выпиской сдал Крищенко, показали отрицательный результат.
Напомним, 17 апреля коронавирус диагностировали у командующего Национальной гвардией Николая Балана, а 4 мая стало известно об ухудшении состояния главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко. Тем не менее он заверил в отсутствии у него COVID-19.
Всю информацию о заболевании среди украинских VIPов читайте в обновляемой статье «Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список».
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