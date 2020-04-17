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Украина

Командующий Нацгвардией Балан подхватил коронавирус

20:55 17 апреля 2020 90
Николай Балан
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

У командующего Нацгвардии генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили инфицирование COVID-19. 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

О положительном тесте на коронавирус у Балана сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

По словам Геращенко, генерал с 17 апреля находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

При этом чиновник отметил, что заболевание у Балана проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, в ВСУ выявлено уже 29 случаев заболевания коронавирусом.

Всего в Украине на утро 17 апреля подтверждено 4662 случая COVID-19. Зафиксированы 125 случаев с летальным исходом и 246 случаев выздоровления пациентов. Всего сделано 47 096 тестирований.

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