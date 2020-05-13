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Общество и люди

Глава Одесской ОГА приказал нацгвардейцам выгнать журналистов из своего кабинета: в сеть попало резонансное видео

13:08 13 мая 2020
Глава Одесской обладминистрации Максим Куцый
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Социальные сети взорвало видео, на котором глава Одесской областной администрации Максим Куцый общается с тележурналистами. Сначала чиновник пытается заставить их стереть запись беседы с ним. Затем, не добившись желаемого результата, заявляет, что журналисты находятся на режимном объекте (в кабинете главы ОГА) и вызывает бойцов Нацгвардии, которые выводят журналистов.

Как стало известно, к чиновнику пришли журналисты из проекта «Секретные материалы». А вопрос, который «вывел из себя» одесского губернатора, касался приобретения неукомплектованных машин скорой помощи, на которые истрачено 30 миллионов гривен. Они до сих пор почему-то простаивают и не эксплуатируются. Вот такая оказалась реакция. Правда, эксперты замечают, что авто «скорой» не укомплектованы поставщиком. Что до сути произошедшего в служебном кабинете, то это связывают с «конфронтацией внутри президентской партии».

Инцидент прокомментировал на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко: «Журналист — не просто человек, который удовлетворяет собственное любопытство и что-то расспрашивает. Он представляет аудиторию. И чиновник должен демонстрировать свою ответственность перед людьми путем общения с журналистами, а не „натравливать“ на них Нацгвардию… Закон на стороне журналистов, но уровень культуры, образованности, готовности к выполнению государственных функций у должностных лиц — на чрезвычайно низком уровне».

Сама журналистка телеканала «1+1» Юлия Червоненко в комментарии НСЖУ пояснила, что была поражена бурной реакцией чиновника, поскольку съемка происходила с его согласия.

«Мы встретились с ним на лестнице, попросили записать комментарий. Я показала свое удостоверение „1+1“ и губернатор сказал, чтобы мы поднялись в его приемную. Потом нас пригласили в кабинет, на один вопрос Максим Куцый дал ответ, а после второго начал обвинять, что это провокация. Особенно я удивлена, при чем тут Национальная гвардия?» — рассказала Червоненко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте, который произошел недавно в Киеве. Во время митинга представителей малого бизнеса у стен Кабинета министров полицейские избили журналиста.

А в Харькове на днях избили известного журналиста Никиту Кныша в то время, когда он пытался снять на видео граждан, нарушающих нормы карантина.

«ФАКТЫ» также писали, что недавно в Харькове неизвестные избили журналиста Алексея Кусова. У него забрали барсетку, в которой находилось 40 тысяч гривен и кредитные карточки.

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