В Киеве открылись пункты приема использованных медицинских масок и перчаток

Клуб потребителей

Собранные в появившиеся в столице специальные контейнеры средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) будут герметически запечатаны и отправлены для сожжения. Напомним, во Всемирной организации здравоохранения напомнили, как правильно надевать и снимать медицинскую маску.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, контейнеры установлены в крупных торговых точках, и бюджетные средства ни на установку боксов, ни на утилизацию масок потрачены не были.

Отметим, что возле каждого контейнера размещены советы по использованию масок на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Главного управления Госпродпотребслужбы Киеве и приказа Минздрава. В частности, после снятия маски нельзя не трогать лицо, сами средства лучше обработать санитайзером, и выбрасывать, предварительно поместив это в пакет. После процедуры необходимо снова обработать руки спиртсодержащим раствором.

Утилизация защитных средств осуществляется при температуре 1200 градусов.

Перечень адресов, по которым установлены специальные контейнеры, читайте в «ФАКТАХ».

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