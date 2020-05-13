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Украина

Наиболее пораженный COVID-19 областной центр Украины решился на смягчение карантина

17:31 13 мая 2020
На въезде в Черновцы
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Черновцах, где места для больных COVID-19 в больницах закончились уже в начале мая, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала открытие салонов красоты, ремонтных мастерских и стоматологических клиник. Решение принято с учетом решения Кабинета Министров об ослаблении карантина.

Вместе с тем, в горсовете уточнили, что работа указанных учреждений будет возможной только при условии соблюдения предписаний главного государственного санитарного врача Украины.

Кроме того, городская комиссия отменила запрет на посещение кладбищ, и решила инициировать возобновление на территории Черновцов работы рынков непродовольственной группы товаров, деятельности по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках и работы магазинов непродовольственных товаров.

Отметим, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 13 мая в Черновицкой области было зафиксировано 2444 случая COVID-19. 87 жителей региона скончались. Тем не менее в Минздраве включили регион в число тех, где пандемическая ситуация стабилизировалась — нет ни увеличения темпов прироста новых заболевших, ни его спада.

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