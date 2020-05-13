Ревновал и хотел застрелить: Регина Тодоренко рассказала о бывшем возлюбленном

Шоу-бизнес

Украинская телеведущая Регина Тодоренко дала первое интервью после скандала из-за ее высказывания о жертвах домашнего насилия.

В разговоре с журналистом «Meduza» Тодоренко упомянула о тяжелом детстве, о романе с ревнивцем и о том, какие выводы сделала.

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Регина продолжает настаивать, что ее слова поняли неправильно. Она подчеркивает, что хотела помочь жертвам домашнего насилия, сказать им, что нельзя терпеть.

«Да, мое негодование строилось на собственном опыте, который я получила в детстве, но никак никому не помогло, а лишь добавило поленьев в костер», — говорит Регина.

Конкретные примеры из детства телеведущая вспоминать не хочет. «В моей семье, как и во многих, были свои не лучшие времена, и это на мне как на ребенке оставило отпечаток. Поэтому я так болезненно воспринимаю эти разговоры и так эмоционально высказалась на эту тему. Вспоминать подробности сейчас уже не хочу. Своими слезливыми историями, вызывая жалость у людей, я никому не помогу. Я могу помочь своими действиями», — уверена Регина.

Тодоренко вспомнила о бывшем возлюбленном, который направил на нее пистолет, а она тогда даже не подумала об опасности.

«У меня был молодой человек, который очень сильно меня ревновал. Кстати, это является одним из признаков того, что человек способен в будущем применить насилие. Так вот, он ревновал меня ко всему: к столбу, к стулу… Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее — только тогда, кажется, он был бы спокоен. Как-то мы гуляли, и ко мне подошел поклонник, попросил сфотографироваться. На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет — у него было с собой оружие, — направил на нас и сказал: „Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро“», — рассказала Тодоренко.

Тогда она была еще совсем неопытной и не испугалась. «Мне было 20 лет. Я улыбнулась и сказала: „Ой, ну чего ты, ну перестань“. Я сказала так, будто это было окей. Это настолько вшито в мозг, что „ой, ничего страшного, это не агрессия, ладно-ладно, покричит и перестанет“. И сейчас я думаю: Господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?» — спрашивает она.

Напомним, что Регина сняла фильм, чтобы помочь жертвам домашнего насилия.

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