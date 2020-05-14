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В Киеве уже больше 2000 инфицированных коронавирусом: Кличко выступил с важным заявлением
За минувшие сутки, 13 мая, в Киеве подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 52 человек, двое инфицированных скончались. Общее количество подтвержденных случав заболевания в столице превысило 2 тысячи. Напомним, в Украине за минувшие сутки впервые от коронавируса выздоровели больше людей, чем заразились.
«Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 52 человека. Среди них — 6 медиков. За минувшие сутки… умерли 2 человека. Всего за это время — 42 летальных случая. На сегодня в столице уже 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сообщил на брифинге мэр Виталий Кличко.
По его словам, госпитализировать пришлось 6 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции.
При этом выздоровели за сутки 20 человек.
Кличко подтвердил, что инициировал открытие метрополитена, однако отметил, что если это произойдет, пользоваться подземкой нужно будет с большой осторожностью, и только в случае «крайней необходимости».
«Киев, как и многие другие города страны, начал вводить ослабление ограничений. Но, я хочу обратиться к киевлянам: те, кто пока может работать дистанционно, — продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья… Соблюдайте все правила и санитарные нормы! Давайте не обвалим сейчас ситуацию! Потому что вирус не отступил», — подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал главным условием открытия метро в Киеве, Харькове и Днепре отсутствие роста численности больных COVID-19 в течение 10 дней подряд.469
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?