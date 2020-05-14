Украина

Стало известно, что будет с тарифами на транспорт в Киеве после карантина

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева после завершения карантина и запуска регулярных перевозок повышать не планируют. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, приоритетом на данном этапе является возобновление полноценной работы транспорта.

«Но опять таки: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Кличко, обратившись к киевлянам с призывом пользоваться общественным транспортом исключительно ради того, чтобы добраться до работы и с работы, а также в случае крайней необходимости.

«Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие „Киевпасстранс“ продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это трижды в сутки. И будет делать дальше», — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, общее количество подтвержденных случав заболевания в столице 13 мая превысило 2 тысячи. А в Украине за минувшие сутки впервые с начала пандемии от коронавируса выздоровели больше людей, чем заразились.

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