- 13:48 Стало известно, что будет с тарифами на транспорт в Киеве после карантина
- 13:32 Скандал вокруг «изгнания» ромов из Ивано-Франковска получил продолжение
- 13:23 «Зеленский никогда не стал бы президентом без Богдана»: сделано неожиданное заявление
- 13:20 Названо имя героя, погибшего от пули снайпера на Донбассе 13 мая
- 13:05 Россия и Германия провели переговоры по Донбассу без участия Украины: выяснились детали
- 13:04 Женщину растерзал насмерть французский бульдог, которого она спасла, взяв домой из собачьего приюта
- 12:59 Смертельный таран под Николаевом: водителей пришлось вырезать из искореженных авто
- 12:50 В Киеве уже больше 2000 инфицированных коронавирусом: Кличко выступил с важным заявлением
- 12:49 Златан на роскошном Ferrari нарвался на необычный штраф
- 12:44 Не замерзли, так сгорят: путинские пропагандисты выдали новую «сенсацию» о судьбе украинцев
- 12:39 Монобольшинства больше нет? Данилюк указал на важные изменения в поведении «слуг народа»
- 12:34 4 тысячи долларов за «услугу»: раскрыта масштабная коррупционная схема на Одесской таможне
Стало известно, что будет с тарифами на транспорт в Киеве после карантина
Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева после завершения карантина и запуска регулярных перевозок повышать не планируют. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, приоритетом на данном этапе является возобновление полноценной работы транспорта.
«Но опять таки: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Кличко, обратившись к киевлянам с призывом пользоваться общественным транспортом исключительно ради того, чтобы добраться до работы и с работы, а также в случае крайней необходимости.
«Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие „Киевпасстранс“ продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это трижды в сутки. И будет делать дальше», — подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, общее количество подтвержденных случав заболевания в столице 13 мая превысило 2 тысячи. А в Украине за минувшие сутки впервые с начала пандемии от коронавируса выздоровели больше людей, чем заразились.29
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.