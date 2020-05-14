Украина

В первой и второй частях интервью бывший заместитель главы Администрации президента Порошенко, экс-министр финансов, советник по международной политике и экономике кандидата в президенты Зеленского, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о последствиях экономического кризиса, ошибках власти при подборе руководящих кадров, «мэрском бунте» и еще о многом другом. В заключительной части беседы мы поговорили об энергетической безопасности и ситуации на Донбассе.

«Важно, чтобы государство было беспристрастным регулятором в экономике и не принимало позиции отдельных игроков»

— Александр, следующая тема — энергетическая безопасность. Экс-премьер Яценюк недавно заявил: «Власть фактически сегодня закрыла угольную отрасль. Если не производят электроэнергию, если угольную отрасль уничтожают, если украинскую энергетику уничтожают, если открывают импорт электрической энергии из России и Беларуси и дают работу белорусам, россиянам, а не украинцам. Если государство на это вообще смотрит безответственно, мы придем к ситуации, когда в Украине не будет электроэнергии». Такой вариант реален?

- В результате кризиса произошло падение спроса на электроэнергию. Началась война между поставщиками электроэнергии за долю на рынке и за тарифы. Не на жизнь, а на смерть.

В ДТЭКе сложная финансовая ситуация — на грани дефолта. Они будут бороться за свои интересы. Это бизнес. В «зеленой» энергетике такое же положение дел. Инвестированы большие средства, ожидается отдача, а тут под вопросом тарифы и объемы выкупа («зеленая» электроэнергия недешевая, впрочем, тепловая тоже).

Поэтому и возникает желание максимально сохранить свой бизнес. Отсюда и подозрение в заангажированности государства в приостановке ядерных блоков, которые дают самую дешевую электроэнергию. Эта борьба будет продолжаться. В принципе это и есть конкуренция. Здесь самое главное, чтобы государство выполняло функцию беспристрастного регулятора в интересах экономики и не принимало позиции отдельных игроков.

Есть еще один момент. Наша энергетика многие годы недофинансирована. Если посмотреть на атомную энергетику, то, слава Богу, как и во всем мире, она очень жестко регулируется, особенно после истории с Чернобылем. Но у нас реально очень старые реакторы, их в будущем нужно будет выводить из эксплуатации (на что потребуются миллиарды долларов) и заменять новыми (а это десятки миллиардов). Та же история и с тепловой генерацией — мощности старые.

В общем, не думаю, что Украина останется без электроэнергии, в такой расклад не верю вообще. У нас есть и атомная энергия, есть гидроэлектростанции, в конце концов, и «зеленка» отстроена.

Это просто вопрос здорового микса, чтобы для экономики было достаточно электроэнергии и она была относительно дешевая. Поскольку это в итоге влияет на конкурентоспособность нашей экономики.

«Я все больше склоняюсь к тому, что у Банковой есть некая договоренность с Россией»

— Долгожданного перемирия на фронте так и нет. Обстрелы продолжаются, по-прежнему гибнут и получают ранения наши военные. По словам главы Офиса президента Ермака, если не удастся добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца 2020 года, на Банковой разработали план «Б», который, правда, никто не видел. Еще он сказал, что власти хотели бы провести в октябре местные выборы и на территории ОРДЛО. Как расценивать такие заявления? Он совсем оторвался от реальности?

— Либо мы оторвались…

Мы же помним, что одним из ключевых предвыборных обещаний Зеленского было достижение мира на Донбассе. Думаю, есть большой риск, что многие из тех, кто голосовал за него по этой причине, уже разуверились. Или разуверятся в ближайшее время. Для Зеленского очень важно показать результат. Многие свои действия он как раз аргументировал тем, что нам необходимо достичь мира, поэтому, дескать, мы много чего не можем сделать. Мне кажется, что заявление Ермака, который отвечает за этот процесс, продиктовано в основном соображениями рейтинга президента.

Но тут есть и обратная сторона, ведь, когда озвучивают столь необоснованные обещания, это может и уничтожить рейтинг, потому что людей такие месседжи начинают невероятно раздражать и злить. Это опасная игра.

Я вам хочу сказать одно. Подобные заявления можно делать лишь тогда, когда есть договоренность с Российской Федерацией. Иначе это пустые слова. Но если человек так уверенно говорит, у всех возникает вопрос: что же это за договоренность? Очень хотелось бы, чтобы на Банковой внесли ясность, есть ли эта договоренность и в чем она. Я все больше склоняюсь к тому, что есть. И меня это пугает, поскольку я являюсь сторонником вовлечения международного сообщества в процесс установления мира на Донбассе, а не теневых договорняков с Россией. Поэтому команде президента необходимо действовать максимально прозрачно и регулярно пояснять, что происходит. Если только наша власть перейдет «красные линии» и начнет подковерные игры с Российской Федерацией, Кремль ее переиграет однозначно, просто на раз-два, потому что россияне в этом мастера.

А эти, знаете ли, аматорские подходы, чтобы сберечь лицо, — зачем они? Что, мы мало жизней потеряли в таких играх? Поэтому пояснение одно из двух: либо рейтинг, либо договоренности.

— Как-то не по себе от этого становится. Сегодня, когда все обострено донельзя, вы верите, что нам удастся выстоять в этом лихолетье и не утратить государственность?

- Да, я убежден, что мы сохраним страну. Хотя людям многие вещи не нравятся, они устали от этой грязной политики, выборов, обещаний, тем не менее в стране происходят какие-то процессы. Я все-таки сейчас не присоединялся бы к огромной группе тех, кто хает Зеленского. Большинство украинцев проголосовали за него потому, что не верили прежней власти, им надоело, что им врут в лицо.

Они избрали человека, который, к сожалению, не смог отстроить эффективную власть, но он все же дал толчок определенным процессам. В частности, ушло много коррупционеров, в том числе из политики.

Мы все-таки активная нация. Если кто-то думает, что возможно какие-то планы или договоренности реализовать за нашей спиной, такое не пройдет. В случае чего люди выйдут защищать свою государственность.

Очень хорошо помню Оранжевую революцию. Я тогда работал в Лондоне в международной консалтинговой фирме McKinsey & Company. Это считалось топовой работой. Но я себя чувствовал очень дискомфортно вдалеке от родины, в то время как в Украине происходили такие важные события. Часто прилетал вечером, чтобы ночь провести на Майдане, а утром вернуться на работу в Лондон. Знал: если что-то пойдет не так, брошу все и приеду. В итоге так и сделал. И так сделали многие.

Идеалистов немало. Они никогда не дадут распасться стране. Вот в этом я уверен. Несмотря на то, что идеалистов жизнь потом превращает в реалистов…

Изложу свое видение того, что произошло зимой 2013−2014 года. Я много лет прожил в Великобритании и видел, как начинался Brexit. Действительно в Евросоюзе существовали серьезные проблемы, и многие британцы выражали недовольство. Я был, естественно, против Brexit, поскольку считаю, что отрубание головы — безответственный метод решения проблемы.

Во время Евромайдана сотни тысяч украинцев вышли на улицы с европейскими флагами. Я прекрасно понимал, что это не за бюрократическую Европу, потому что большинство даже не знало достаточно о ЕС, а именно за свободу личности, которая ассоциируется с Европой. Людей в первую очередь задело, что Янукович решил поменять курс, не спросив никого. А где же наше достоинство? Ведь это был наш выбор, с какого такого перепуга ты перечеркиваешь его? Вот эти ростки свободы — неотъемлемая часть нашей культуры, и они очень выгодно отличают нашу страну. Главное, чтобы мы не превращались в болото, потому что в болоте свободы нет.

Слабые страны проигрывают — а мы сейчас слабы и несубъектны. Поэтому Украине необходимо как можно быстрее менять систему власти. Это потребует от избирателей максимальной ответственности и участия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что президент Зеленский стремительно теряет популярность в соцсетях.

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