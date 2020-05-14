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Украина

Ухо и ноги в синяках: стали известны страшные детали избиения девушки с инвалидностью под Харьковом

14:15 14 мая 2020
Избиение
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Журналистам стали известны подробности избиения девушки с инвалидностью в селе Феськи Харьковской области. Напомним, там семеро парней и девушек поиздевались над 19-летней девушкой с инвалидностью и выложили видео в сеть.

В кадре мучители по очереди били девушку по лицу, дергали ее за уши, а затем наносили удары ногами по туловищу. Заканчивается «экзекуция» тем, что жертву заставляют встать на колени.

Об избиении дочери мать узнала утром, так как девушка никому ничего не рассказала, а просто легла спать, сообщает ТСН.

«Протектор обуви был на ее ягодицах. Ноги полностью синие. Ухо — синее», — рассказала мать пострадавшей Ирина Земляная.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Нанесение легких телесных повреждений». В соответствии с ней обидчикам девушки грозит штраф в размере 850 гривен или же исправительные работы на год.

Семьи попавших в кадр юношей и девушек не верят в реальность наказания и от комментариев отказываются.

Напомним, только 11 мая в Виннице парень на глазах у прохожих избил девушку, но за нее никто не вступился и не остановил обидчика.

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