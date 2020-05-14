Мир

В США суд потребовал от Белого дома обнародовать "скандальную" переписку по Украине

Администрация разругавшегося недавно с прессой президента США Дональда Трампа должна по решению суда предоставить электронную переписку, касающуюся задержки военной помощи Украине летом прошлого года.

Такое решение приняла судья Эми Джексон, пишет «Голос Америки».

Решение было принято по иску издание The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказался предоставлять изданию эти документы.

Речь идет об электронной переписке президента, вице-президента или непосредственных советников президента по вопросу об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине.

Судья Джексон является председателем в деле Роджера Стоуна, бывшего советника Трампа, которого обвиняли в даче ложных показаний.

Напомним, 24 сентября 2019 года в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Основанием для этого стало сообщение американских СМИ о том, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена. В частности, издание Bloomberg писало, что чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь шла о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Но в феврале 2020 года американские сенаторы признали президента США Дональда Трампа невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном скандале, связанном с не совсем точными высказываниям Трампа: его слова о том, что коронавирус может погибнуть через минуту после того, как внутрь организма будет доставлен «дезинфицирующий» солнечный свет, вынудили британскую Reckitt Benckiser, производящую антисептики, опубликовать официальное заявление по поводу применения санитайзеров из-за начавшихся спекуляций в медиа и вопросов к ее представителям.

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