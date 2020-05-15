- 05:34 Ждать недолго: у Зеленского рассказали, когда рассчитывают получить первый транш МВФ
- 04:55 "Футбольный джихад": сторонник ИГИЛ планировал устроить теракт на матче Барселона — Реал
- 04:48 В США ресторан посадит за столы манекены: названа причина
- 03:05 Бесстрашный немец: 73-летний миллиардер вколол себе вакцину от COVID-19 собственного изобретения
- 02:45 Бег в помощь: 25-летняя учительница из США рассказала, как смогла сбросить 14 кг за месяц
- 02:14 Трамп предложил Сенату кандидатуру посла США в Украине: что известно о "классном мужике" Ките Дейтоне
- 01:46 "Костя подержал": сексапильная блондинка Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»
- 01:16 Удар по распространителям российских фейков: Зеленский продлил запрет на некоторые соцсети РФ
- 00:30 "Переформатированная" ТКГ провела заседание в режиме видеоконференции: о чем говорили
- 14.05 23:56 Количество зараженных снова растет: на Буковине выявлены 84 новых случая COVID-19
- 14.05 23:24 В США суд потребовал от Белого дома обнародовать "скандальную" переписку по Украине
- 14.05 22:59 Российские снайперы убивают украинцев на Донбассе с помощью французского оборудования
"Футбольный джихад": сторонник ИГИЛ планировал устроить теракт на матче Барселона — Реал
Пока представители футбольного мира Испании блистают музыкальными талантами и обсуждают особенности поведения ведущих игроков, террористы также не сидят сложа руки и готовят футболистам и зрителям очень неприятные «сюрпризы».
Такой вывод можно сделать из тревожного сообщения о том, что в столице Каталонии 8 мая был задержан гражданин Марокко, который подозревается в организации террористического акта.
Об этом пишет издание La Sexta.
Как выяснилось впоследствии, мужчина готовил покушение на жизнь болельщиков возле стадиона Камп Ноу в день матча Барселона — Реал. Рассматривал он и другие игры, но Эль Классико считал приоритетным.
По информации издания, мужчина намеревался направить дрон на стадион под видом беспилотника телеоператоров, и взорвать его в самый напряженный и драматичный момент.
Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, каким именно образом марокканец собирался устроить теракт.
Отмечается, что марокканец был одержим экстремистскими видеороликами, созданными и распространенными последователями ИГИЛ. В своих соцсетях мужчина выказывал поддержку террористической организации и ненависть к Западу. Полиция следила за ним в течение нескольких месяцев и задержала во время нарушения карантина.
К счастью, именно карантин помешал осуществить преступный план.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что УЕФА начал составлять календарь Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны возобновиться после завершения внутренних чемпионатов. В частности, руководство УЕФА провело видеоконференцию c участием многих европейских клубов. Пока что рассматривается возможность проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» в Турине 8 августа при условии соблюдения всех санитарных норм (дома французский клуб победил — 1:0).9
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.