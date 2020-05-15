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Спорт

"Футбольный джихад": сторонник ИГИЛ планировал устроить теракт на матче Барселона — Реал

4:55 15 мая 2020
Стадион в Барселоне
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пока представители футбольного мира Испании блистают музыкальными талантами и обсуждают особенности поведения ведущих игроков, террористы также не сидят сложа руки и готовят футболистам и зрителям очень неприятные «сюрпризы».

Такой вывод можно сделать из тревожного сообщения о том, что в столице Каталонии 8 мая был задержан гражданин Марокко, который подозревается в организации террористического акта.

Об этом пишет издание La Sexta.

Как выяснилось впоследствии, мужчина готовил покушение на жизнь болельщиков возле стадиона Камп Ноу в день матча Барселона — Реал. Рассматривал он и другие игры, но Эль Классико считал приоритетным.

По информации издания, мужчина намеревался направить дрон на стадион под видом беспилотника телеоператоров, и взорвать его в самый напряженный и драматичный момент.

Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, каким именно образом марокканец собирался устроить теракт.

Отмечается, что марокканец был одержим экстремистскими видеороликами, созданными и распространенными последователями ИГИЛ. В своих соцсетях мужчина выказывал поддержку террористической организации и ненависть к Западу. Полиция следила за ним в течение нескольких месяцев и задержала во время нарушения карантина.

К счастью, именно карантин помешал осуществить преступный план.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что УЕФА начал составлять календарь Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны возобновиться после завершения внутренних чемпионатов. В частности, руководство УЕФА провело видеоконференцию c участием многих европейских клубов. Пока что рассматривается возможность проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» в Турине 8 августа при условии соблюдения всех санитарных норм (дома французский клуб победил — 1:0).

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