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Зеленский упустил возможность: в США сделали интересное заявление о войне Украины против России
Президент Владимир Зеленский не смог воспользоваться ситуацией, когда об Украине постоянно говорили на всех американских телеканалах в связи с импичментом Трампу. Тогда можно было использовать этот интерес и переключить внимание на проблемы в Украине, в частности на войну с Россией. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказала руководитель украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе.
Журналистка отметила, что украинская власть в тот период вела себя очень осторожно, видимо, из-за того, что в центре скандала оказался сам украинский президент.
«Киевская власть держалась достаточно нейтрально, пыталась балансировать и боялась быть проактивной. Думаю, что в какой-то мере мы не использовали возможность еще раз заявить о том, какой вклад Украина внесла в защиту Европы и мира», — уточнила Гонгадзе.
По ее словам, в США люди очень сфокусированы на собственной жизни. Поэтому тем, что происходит в других странах, в том числе и в Украине, они особо не интересуются. После Революции достоинства об украинцах стали говорить как о нации, которая борется за самоопределение. Но война идет уже шесть лет. Эта тема ушла из информповестки, появились другие, и об Украине, которая сдержала российского агрессора, забыли.
Напомним, президент США Дональд Трамп внес в Сенат для утверждения на должность посла США в Украине кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба считает назначение Дейтона на должность посла в Украине важным шагом с точки зрения закрепления отношений двух стран.174
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