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Сивохо рассказал, сколько жителей ОРДЛО хотят возвращения в Украину
Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, который пострадал в стычке во время презентации своей «платформы примирения», рассказал о соцопросе, проведенном на временно оккупированных территориях, согласно которому половине жителей ОРДЛО верят, что мир на Донбасс может вернуть президент страны-агрессора Владимир Путин, передает «Гордон».
Так, отвечая на соответствующий вопрос, 51 процент респондентов назвали Путина «политиком, способным вернуть мир в регион и решить конфликт на Донбассе». У президента Украины Зеленского — 37 процентов, у канцлера ФРГ Ангелы Меркель — 28 процентов, у французского лидера Эммануэля Макрона — 23 процента, а у главарей так называемых «ДНР» и «ЛНР» — «незначительные цифры».
При этом 24 процента респондентов видят «республики» в составе России, а 10 процентов высказались за сценарий «возврата в состав Украины». «Тут даже можно сказать… «вполне приемлемо» — это 10 процентов. Плюс еще 44 процента — «частично приемлемо», — заявил Сивохо.
По его словам, опрос проводился в конце декабря прошлого года, а некоторые пункты сравнивались с опросами первой волны — 19 сентября — 6 октября 2019 года и второй волны 3−19 января 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Сивохо, говоря о войне на Донбассе, неоднократно называл ее «внутренним конфликтом» и «гибридной войной».
Также сообщалось, что группа депутатов из президентской «Слуги народа» обращалась к секретарю СНБО Алексею Данилову с требованием уволить Сивохо, поскольку его деятельность «вызывает обеспокоенность в обществе, создает политическое напряжение» и «вредит национальным интересам Украины». Что и было сделано в конце марта 2020 года.163
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