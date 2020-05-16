Украина

В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями

На дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, являющегося главным источником питьевой воды для столицы аннексированного полуострова, решили провести… концерт классической музыки. С такой инициативой выступила Крымская государственная филармония, сообщает ресурс Крым.Реалии.

«Сейчас сама природа дает нам такую уникальную возможность послушать музыку и ощутить погружение на дно моря», — объяснил идею сепаратистским СМИ дирижер и худрук филармонии Денис Карловм.

По его замыслу, на дне водохранилища, которое выступит в роли амфитеатра, постелят красные ковровые дорожки.

Идея концерта уже получила одобрение в российском Государственном комитете по водному хозяйству Крыма, однако там выставили условие — отсрочить проведение мероприятия до ослабления режима самоизоляции.

В сети бурно отреагировали на идею музыкантов, назвав ее «настоящим дном».

«Для вменяемых симферопольцев, да и всех крымчан это трагедия, а для кого-то повод заработать и концерт устроить», — написала в Facebook Светлана Лебеденко, выразив надежду, что пойдут дожди и планы устроителей концерта не будут реализованы.

«Что за бред? А ничего, что это природоохранная территория? Откуда вообще-то потом люди воду пить будут?», — не сдержал эмоций Ринат Шаймарданов.

«Пляски на костях нашего несчастного водохранилища. Вот что приходит в голову после таких заявлений», — призналась жительница Симферополя Анжелика Бурыгина.

Напомним, ранее стало известно о катастрофическом обмелении и других водохранилищ в Крыму — Белогорского и Тайганского. На последнем из-за снижения уровня воды даже появились острова.

Фото Крым. Реалии

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