- 15:16 Доллар будет дешеветь: появился прогноз курса на предстоящую неделю
- 15:11 Машина влетела в дерево: в страшной аварии на Киевщине погибли три человека
- 15:07 Тайком махнул на родину: известному футболисту выписали рекордный штраф в истории клуба
- 14:56 С 18 мая въезд грузовиков в Киев ограничат: что важно знать
- 14:28 На Северном мосту в Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу по велосипедистам
- 14:24 Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса
- 13:53 Боевики «ЛНР» отличились нелепым фейком о якобы изнасиловании американской журналистки бойцами ВСУ
- 13:21 Олег Ляшко стал отцом во второй раз
- 13:05 Не попала в пустые ворота: дикий промах футболистки потешил сеть
- 12:57 Найден мертвым китайский посол, который ранее работал в Украине
- 12:33 Геращенко заявил, что полицейских будут бить током, прежде чем допустить к работе с электрошокерами
- 12:31 Опасный день: гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака
Боевики «ЛНР» отличились нелепым фейком о якобы изнасиловании американской журналистки бойцами ВСУ
Так называемая «народная милиция ЛНР» распространила фейк об изнасиловании американской журналистки Дженнифер Блатти военнослужащими ВСУ. Напомним, ранее Украина разоблачила миф об издевательствах военных над пленным боевиком.
По версии боевиков, женщина «провела красочную фотосессию в лесном массиве Станично-Луганского района с военнослужащими разведроты 25 бригады ВСУ, которая закончилась попойкой и изнасилованием».
Читайте также: Люди не подозревают, что в соцсетях читают информацию, подготовленную российским Генштабом, — офицер СБУ
Более того, представители «ЛНР» сообщили, что теперь журналистку якобы хотят убить, замаскировав это под последствия минометного обстрела или детонации минно-взрывного устройства.
Журналистка опровергла эту информацию в Facebook, сообщив, что не посещала зону военных действий на Донбассе уже несколько месяцев.
Напомним, ранее боевики «ДНР» обвинили украинских военных во взрыве боеприпасов в оккупированной Саханке.375
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»