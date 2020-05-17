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Украина

Боевики «ЛНР» отличились нелепым фейком о якобы изнасиловании американской журналистки бойцами ВСУ

13:53 17 мая 2020
Журналистка
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Так называемая «народная милиция ЛНР» распространила фейк об изнасиловании американской журналистки Дженнифер Блатти военнослужащими ВСУ. Напомним, ранее Украина разоблачила миф об издевательствах военных над пленным боевиком.

По версии боевиков, женщина «провела красочную фотосессию в лесном массиве Станично-Луганского района с военнослужащими разведроты 25 бригады ВСУ, которая закончилась попойкой и изнасилованием».

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Более того, представители «ЛНР» сообщили, что теперь журналистку якобы хотят убить, замаскировав это под последствия минометного обстрела или детонации минно-взрывного устройства.

Журналистка опровергла эту информацию в Facebook, сообщив, что не посещала зону военных действий на Донбассе уже несколько месяцев.

Напомним, ранее боевики «ДНР» обвинили украинских военных во взрыве боеприпасов в оккупированной Саханке.

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