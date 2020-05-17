Названа величайшая песня в истории «Евровидения»

Шоу-бизнес

«Самой величайшей песней» в истории песенного конкурса «Евровидение», финал которого в следующем году пройдет в в Роттердаме на Ahoy Arena, названа Waterloo группы ABBA.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на опрос, проведенный среди телезрителей.

Агентство напоминает, что шведская группа победила с данной песней на конкурсе в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году. Композиция возглавила чарты ряда стран и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы. В итоге по всему миру было продано более шести миллионов ее копий.

Позднее ABBA была признана одной из самых великих групп в истории поп-музыки.

Напомним, что 18 марта стало известно об отмене «Евровидения 2020». Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Вместо финала песенного конкурса прошло онлайн-шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 мая состоялся последний «домашний концерт» конкурса «Евровидение-2020», во время которого выступила украинская группа Go_A. Для «домашнего» концерта группа перепела Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки — именно за нее проголосовали поклонники группы.

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